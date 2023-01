Louga / Accident de Ngeune Sarr: Le gouverneur de la région rassure sur l'état des blessés hospitalisés à Louga et Saint-Louis Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2023 à 20:34 | | 0 commentaire(s)| Le gouverneur El Hadji Bouya Amar et les services étatiques de Louga se sont rendus à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye, pour voir l’état des blessés de l’accident qui s'est produit le lundi 19 janvier 2023, a hauteur de Ngeune Sarr. Le gouverneur de la région a rassuré que les blessés hospitalisés à Louga et Saint-Louis se portent à merveille. Comme l'a annoncé le Premier ministre lors de sa visite à Louga, El Hadji Bouya Amar par le biais du ministère de la solidarité a remis des enveloppes d'un million FCfa à tous les blessés internés à l'Hôpital régional de Saint-Louis et Amadou Sakhir Mbaye de Louga. D’après lui, le Ministre de la Solidarité et de l'Equité sociale a dégagé une enveloppe de 71 millions de FCfa, dont 2 millions pour chaque famille des défunts et un million pour les blessés. Ce matin, 14 blessés ont déjà reçu leurs enveloppes, en attendant de voir les autres blessés sortir de l'hôpital. Le gouverneur de Louga rappelle qu’ils vont rendre visite demain jeudi, les familles des victimes pour présenter les condoléances et remettre les enveloppes en présence du Ministre de la Solidarité et de l'équité sociale, Samba Diobene Ka.



