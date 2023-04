Louga : Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Agriculture, regrette un cycle de semence assez long

Le Ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye était dans la capitale du Ndiambour dans le cadre de sa tournée. L’initiative consiste à revoir la multiplication des semences, d'autant plus que le cycle de semence est assez long pour le maïs, le niébé et les arachides. Son souhait est de sortir la production de l'ISRA dans ses stations, pour les amener dans les fermes. Le ministre assure et garantit le rendement des semences d'ici prochain hivernage.