Louga / Audience foraine: Ousmane Sakal Dieng permet à 1300 personnes d'avoir un acte d'état-civil

Le maire de la commune de Sakal, Monsieur Ousmane Sakal Dieng, a permis à plus de 1300 personnes d'avoir un acte d'état-civil.

En effet, plus de 1300 personnes se sont déplacées pour déposer leurs dossiers auprès des équipes du tribunal de Louga, afin d'obtenir le fameux sésame. Comme une suite de l'informatisation de l'état-civil par le nouveau maire de la commune, l'audience foraine se présente comme une alternative pertinente à la non déclaration des enfants. Pendant 33 ans, les habitants de Sakal peinait à avoir des extraits de naissance, mais ceci n'est plus qu'un vieux souvenir grâce à leur nouveau maire. Mieux, ce dernier a recruté un nouveau officier d'état-civil pour privilégier les élèves et mettre fin aux difficultés rencontrées à l'approche des examens. Le maire a aussi créé une sorte de tribunal de proximité, pour éviter aux populations les lenteurs habituelles et les frais de déplacement au niveau de Louga et ses environs. Cette equipe est composée de jeunes bien formés et a reçu comme prochaine mission, de réussir la transcription de tous les nouveaux actes d'état-civil de la commune, dès qu'ils seront délibérés par le tribunal de Louga. La population de Sakal a ainsi formulé des prières à l'endroit de leur nouveau maire, pour une réussite totale de ses missions.