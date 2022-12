Louga: Budget parallèle, le Conseil municipal vilipende le maire de la commune de Kanel Ndiobe

Le Conseil municipal de Kanel Ndiobe a fait une dénonciation au niveau de la mairie. Tous les conseillers ont voté et approuvé un budget de cinq millions (5.000 000) FCfa, pour l’achat des médicaments destinés au poste santé de de Kanel Ndiobe. Seulement, quelques jours après, le maire a décaissé un autre budget de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCfa, sans consulter les conseillers municipaux. "Nous nous demandons d'où sort ce faux budget annoncé par le maire. Nous avons déposé un recours au niveau de l'IGE et nous prévoyons de faire une marche devant la mairie." Par ailleurs, Serigne Touré, conseiller municipal, a déposé le budget qui a été approuvé par les conseillers au niveau de la Préfecture et de la Gouvernance et invite le maire à s'expliquer sur l'origine de ce faux budget, décaissé sans leur accord.