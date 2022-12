Louga : CRD Spécial de la 5ème édition de la ziarra annuelle de Thierno Mountaga DAHA TALL.

A Louga, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la 59ème ziarra annuelle de Thierno Mountaga Daha Tall, qui était suspendue en raison de la covid19.

En effet, au terme du CRD présidé par le gouverneur de la région de Louga, les responsables du comité d’organisation ont insisté sur la disponibilité́ du matériel nécessaire pour le bon déroulement du ziarra :

" Cette journée est très importante pour la famille ainsi que les pèlerins. Avec tout ce que Cheikh Oumar Foutiyou Tall a fait pour l'islam, cette ziarra dédiée à son fils, est une façon de lui rendre hommage", affirme le porte-parole.

En outre, le comité sollicite une quantité d’eau suffisante, l'éclairage des artères de la ville, le nettoyage du site et environs, des médicaments, sans oublier des dispositifs pour assurer la sécurité des guides religieux.

Ainsi, les autorités étatiques, les chefs des services techniques prioritaires tels que la Senelec, les services hydrauliques, Eaux et forets, la Sonatel, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale, entre autres, ont mis le paquet pour la réussite de la ziarra.

L'événement est prévu les 13 et 14 janvier à Louga.