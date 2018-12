Louga : Cinq écoles formées au leadership et à la bonne gouvernance Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Un atelier sur le leadership et la bonne gouvernance a été organisé à l’intention des élèves et le personnel de cinq écoles de Louga. A l’initiative de la Cosydep, l’activité a pour but, selon Madame Marthe Khady Diallo, coordinatrice régionale de la structure, de renforcer le leadership des bénéficiaires et leur capacité à gérer les ressources de leurs établissements respectifs.





