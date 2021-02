Louga: Formation à la fabrication de solutions de décontamination pour les "badjenou gokh" et la Croix-Rouge Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 18:08 | | 0 commentaire(s)| Les "badjenou gokh" (marraines de quartier) et la Croix-Rouge ont bénéficié d'une formation à la fabrication de solutions de décontamination et de désinfection à base d’eau de Javel . Adama Sow, le chef de service régional de l’hygiène de Louga explique les raisons de cette initiative.



