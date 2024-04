Louga : Journée de prières en l'honneur des disparus de Ndiagne, sous l'égide de M. Allé Thiam

Lors de cette journée de prières significative, M. Allé Thiam exprime sa gratitude envers les militants de la coalition Benno Bokk Yakaar de Ndiagne et ses environs, pour leur engagement tout au long du processus électoral. Il adresse également ses félicitations chaleureuses au Président Bassirou Diomaye Diahar Faye. En outre, il rend hommage à son compagnon fidèle de 12 ans, le président sortant Macky Sall et souhaite succès et bonheur au peuple sénégalais.