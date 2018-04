Louga : La stratégie de Mamour Diallo

Mamour Diallo, le directeur national des Domaines et membre éminent de Bennoo, lance sa pré-campagne électorale pour la réélection de Macky Sall en 2019, dès le premier tour, ce samedi dans son fief de Louga.



Il a décidé de présenter le bilan et les actions du Président Sall dans toute la région du Ndiambour. «Le forum que Mamour va organiser va présenter toutes les réalisations de Macky Sall dans la région. Les intervenants vont aussi parler des réalisations du Président Sall au plan national et dresser une liste de nombreux points positifs sur lesquels l’opinion pourra se baser pour réélire Macky Sall avec un très bon score dès le premier tour ».



Diallo, comme l’appelle les siens, bénéficie aujourd’hui de la confiance du patron. Finies les querelles avec certains adversaires, l’homme a décidé de se consacrer au travail pour la réélection de Macky Sall. «Nous ne sommes plus dans une phase de positionnement, c’est le Président de la République qui a besoin d’un second mandat, il faut le soutenir ». Depuis plusieurs mois, Mamour Diallo se consacre à des actions sociales.



Il donne des financements aux femmes, aide à la formation de la jeunesse, encadre les groupements sociaux-économiques et s’investit beaucoup dans le département de Louga où il compte de nombreux militants surtout au sein du monde rural. Arrivé en politique, il y a moins de deux ans, Mamour fait partie de ceux qui comptent dans le Ndiambour. Au sein de la majorité présidentielle, il est devenu incontournable.



«Avec sa présence, la réélection de Macky Sall avec un score de plus de 65 % dans le département de Louga est assurée ». Il a sur parler aux frustrés et convaincre une bonne partie des mécontents à rester au sein de l’APR et de la mouvance présidentielle. «Il a pu apporter un plus et se positionne pour apporter du sang neuf à une coalition qui commençait à être esseulée à Louga ».



Présent chaque week-end, il est réputé pour sa proximité avec les populations et son meeting de rentrée politique, le plus grand événement politique jamais organisé à Louga, est resté dans les mémoires. «Depuis lors beaucoup de responsables de l’opposition l’ont rejoint et son mouvement Dolly Macky est un réceptacle pour ceux qui veulent rallier la mouvance présidentielle.



Il s’est positionné dans ce créneau ». C’est donc ce rassembleur qui a décidé d’ouvrier la pré- campagne en 2019 dans son fief de Louga et désormais chaque week-end il tiendra une manifestation politique consacrée aux multiples actions de Macky Sall dans le Louga.

Source Le SOIR