Louga : Le Ministre Balla Moussa Fofana prône une approche territorialisée du développement

Lors de sa visite à Louga, le ministre Balla Moussa Fofana a souligné l’importance d’une approche territorialisée du développement, dans le cadre de l’Agenda 2050. Cette approche vise à rapprocher les politiques publiques des réalités locales, tout en facilitant la mise en œuvre efficace de projets clés. Selon le ministre, l’objectif est de présenter l'initiative des pôles territoires aux acteurs locaux, tout en recueillant leurs retours, afin d’adapter les projets aux besoins spécifiques de chaque région.



Le pôle Diourbel-Louga, représentant 18 % de la population nationale, a été particulièrement mis en lumière. Cette région se distingue par son poids économique et démographique et possède un fort potentiel dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’agro-industrie, l’agriculture et les ressources halieutiques. Balla M. Fofana a également évoqué des projets prometteurs comme Lompoul, qui pourrait devenir un futur hub pétrolier, et Touba, qui présente des perspectives en tant que centre de consommation majeur.



Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer le développement régional. En coordonnant les efforts des acteurs locaux, l’objectif est de répondre aux besoins spécifiques de chaque zone, tout en alignant les actions avec les objectifs nationaux à long terme.