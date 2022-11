Louga / Non respect des prix fixés: les commerçants font de la résistance Rédigé par leral.net le Samedi 26 Novembre 2022 à 20:47 | | 0 commentaire(s)| La baisse des prix des denrées de première nécessité annoncée par le président de la république ne convient pas à certains commerçants. Ainsi, ils décrètent une grève de 48h et boycottent la vente de certains produits.

En effet, le mercredi 16 novembre 2022 le gouverneur, le commissaire aux enquêtes économiques et tous les acteurs concernés se sont réunis pour la régulation des prix à Louga. « Nous avons fixé les prix en prenant en compte le transport et la manutention. Cela, en présence de tous les acteurs du commerce. Par conséquent, leur grève et non respect des prix ne se justifient pas «

Cependant, l’association des consommateurs a mené une large campagne de sensibilisation avec la distribution de flyés comportant les nouveaux prix convenus avec les commerçants détaillants. Ce procédé, pour a, pour le moment, porté ses fruits, même s’il y a encore des réticents, dont la sanction ne tardera pas à tomber.



