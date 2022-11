Louga: Promovilles se satisfait de l'état d'avancement des travaux entamés

L'équipe de Promovilles est satisfaite de l'avancement des travaux des projets connexes et paysagés établis par l’État du Sénégal dans la commune de Louga. Un budget de six (6) milliards F CFA est mis à la disposition pour la réalisation d`importantes infrastructures modernes en cours de construction dans la commune de Louga, et la réhabilitation des routes et l’éclairage public est déjà terminé. L`adjoint du maire monsieur Sylla, a remercié le Président de la République, le Ministre du Développement Communautaire et la Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES. Il s'est réjoui des importantes réalisations à fort impact local faites dans sa commune. Selon lui, c’est une forte demande sociale qui vient d’être satisfaite par le Président de la République.