Louga: Samba Kanté Le Maire de la Commune de Nguér Malal appui les ASC de sa commune

Samba Kanté Le Maire de la Commune de Nguér Malal appui les ASC de sa commune des matériels. 20 camps, 2 rouleaux de 100 m de filet, 54 jeux de maillots, 100 ballons, et Une de combien d'enveloppes De 6 millions de FCFA.



Yaral Fall un village situé dans la commune de Nguér Malal a organisé une finale ce samedi sous le haut parrainage de leur Conseillé municipale Mr. Babacar Fall plus connu sous le nom de Pape Fall qui en a profité pour remercier le maire Mr Samba Kanté qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Ainsi selon mr. Fall, la jeunesse fait partie des priorités du Maire c'est pourquoi ils les encouragent à s'unir pour le développement de Nguér Malal.



L’adjoint au maire Mr Bilal Diop aussi venu assisté à cette finale rappelle la jeunesse de Nguér Malal a s’inscrire massivement au liste électorale pour maintenir Mr. Samba Kanté a la municipale de Nguér Malal enfin de réalisé ses projet pour cette commune de Nguér Malal

. Mr. Babacar Fall Dit Pape fall conseillé municipal de nguer malal et Bilal Diop adjoint au Maire. Maodo Yade le président Commission Jeunesse sport de Nguér Malal remercie Samba Kanté Le Maire de la Commune de Nguér Malal et appelle la Jeunesse de Soutenire le maire de nguére Malal.