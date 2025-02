Louga : Un atelier pour l'emploi et la formation des jeunes et des femmes dans l'agriculture Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 20:27 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement And Goré, dirigé par Makhar Oukha Syll, a récemment organisé un atelier de partage et de réflexion à Louga, avec pour objectif de lutter contre le chômage et d'améliorer l'accès à la formation professionnelle, notamment dans le secteur agricole.



Face aux défis économiques de la région du Ndiambour, cette initiative vise à impliquer activement les populations, en particulier les jeunes et les femmes, en leur offrant des opportunités de formation et d'insertion professionnelle. L'accent est mis sur l'éducation financière, un levier essentiel pour assurer la pérennité des projets et favoriser l'autonomie économique des bénéficiaires.



En collaboration avec COPADEL, une organisation également engagée dans ces causes, le Mouvement And Goré cherche à sensibiliser sur l'importance de la gestion financière et de la création d'opportunités économiques durables. L'objectif est clair : renforcer les compétences des jeunes et des femmes, afin qu'ils puissent mieux intégrer le marché du travail et entreprendre des activités génératrices de revenus.



Un des points forts de cet atelier, a été la proposition de création d’une banque de la diaspora. Cette initiative vise à mobiliser les fonds des migrants sénégalais, dont les transferts financiers atteignent environ 2 500 milliards de francs Cfa, pour soutenir des projets agricoles et de développement local. L'idée est d'encourager l’investissement dans des secteurs clés, afin de dynamiser l’économie nationale et offrir de réelles perspectives aux populations locales.



Cette démarche, qui allie solutions immédiates et perspectives à long terme, fait de l’agriculture et de l’éducation financière, des piliers du développement économique et social à Louga. Une initiative qui pourrait inspirer d'autres régions du Sénégal, confrontées aux mêmes défis.

