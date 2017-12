Louga : Un « marabout » vole dans une mosquée.... pour découvrir les conditions de vie des détenus

Le Tribunal de Louga a condamné hier, à 2 ans de prison dont 1 mois ferme Abdou Hakim Fall, jugé pour vol dans un lieu de culte. Face au juge, le prévenu a expliqué son acte indélicatesse par une recommandation des forces surnaturelles. « Je suis musulman et un grand marabout. Je n’ai pas le droit de mentir. A Kébémer, je suis très sollicité pour faire libérer des proches qui ont maille à partir avec la justice. C’est ainsi que j’ai décidé de communiqué avec mes djinns , pour qu’ils me donnent le pouvoir qui me fasse mieux aider les jeunes. Les Djinns m’avaient posé une condition : faire du tort à des gens pour aller en prison.



Pour eux, je devais découvrir les conditions de vie des détenus pour que mon vœu se réalise. Après réflexion, j’ai décidé de commettre un vol dans un lieu de culte. Une nuit, vers 22 heures, je me suis rendu dans une mosquée où j’ai passé deux heures à prier. A deux heures du matin, j’ai volé deux nattes et des bouilloires. J’ai été arrêté deux jours plus tard, après dénonciation du muezzin. Je jure avoir commis cet acte dans l’unique but de découvrir les conditions de détention », a-t-il avoué.



Relancé par le juge Fall Ababcar Sy, qui lui a demandé s’il a une fois sauvé un justiciable, il confie après une longue hésitation : « Mes prouesses sont certes connues de partout à Kébémer, mais je n’ai sauvé personne de la prison ». Le procureur Faye lui a fait comprendre qu’il a volé pour entrer en prison et que comme il veut découvrir les conditions de vie des détenus, le Tribunal doit l’aider, en le condamnant à une peine ferme. Aussi, a-t-il requis une peine de 2 ans dont un mois ferme. Un réquisitoire suivi à lettre par le Tribunal.









Leral.net