Louga: Un violent accident de la route fait trois morts Un accident qui s'est produit ce matin, à l'entrée de la région de Louga, a causé trois morts et des blessés graves. C'est une collision entre un taxi en provenance de Louga et un véhicule de type 4x4 immatriculé AD en provenance de Dakar, qui est à l'origine du drame. Selon des témoins contactés par seneweb, la violence du choc a coincé le chauffeur du taxi entre le volant et la siège de son véhicule. Il a fallu plusieurs heures aux sapeurs-pompiers pour sortir le corps sans vie du conducteur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 16:56



