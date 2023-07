Louga/ Visite d’Abdoulaye Daouda Diallo au Khalife omarienne: Thierno Bachir Tall prie pour la paix au Sénégal

La deuxième étape de la visite du Président du conseil économique Sociale et environnementale est chez le khalif de la famille omarienne Thierno Bachir Tall pour recueillir des prières à l'endroit de ce dernier pour un Sénégal de paix et de cohésion sociale vu que le pays traverse une phase tournante. Le président du conseil économique social et environnementale a salué l'engagement du khalif à prier toujours, pour la paix au Sénégal. En tant que membre de la famille omarienne, Abdoulaye Daouda Diallo demande à cet homme de Dieu de prier pour le gouvernement et particulièrement, pour le président Macky Sall afin d'accomplir ses missions à la tête du Pays.