Louga : une clinique attaquée par 25 hommes armés de machettes, de l'argent et de l'or emportés Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 19:12 | | 1 commentaire(s)| Dans la nuit du samedi au dimanche 5 juin 2022 (4h du matin), plus de vingt cinq (25) hommes encagoulés et armés de machettes et de coupe-coupe ont assailli la clinique Yaye Khady, sise au quartier de Keur Serigne Bara. Ils ont emporté 250.000 F CFA et des bijoux en or qui étaient dans le sac de la sage-femme de garde. Alertée par Dr Fall, la Police est arrivée 5mn après l'assaut des malfaiteurs, qui ont malheureusement pris la fuite. Une enquête est ouverte et grâce à la caméra de surveillance, ils pourraient rapidement être identifiés.



