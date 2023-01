Lutte / Après son combat contre Boy Niang 2 : Balla Gaye 2 réconforté par Lac 2

Lac 2 a témoigné sa sympathie et sa solidarité à Balla Gaye 2, qui a récemment perdu son combat contre Boy Niang 2. Le Lion de Guédiawaye, rappelle-t-il, a bien préparé son combat. Il a fait le nécessaire avec d’intenses efforts. Malheureusement, il a perdu et certaines mauvaises langues commencent à dire des méchantes choses sur sa personne. Mais, Balla Gaye 2 a l'avenir devant lui et il lui reste beaucoup de choses à accomplir dans l’arène.