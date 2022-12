Lutte : Bathie Seras n'est pas à la retraite, il veut Zoss ou Papa Sow!

Déniché par Fallou Faxat lors de l'Open Press de son poulain, Bathie Seras a affirmé qu'il n'a jamais abandonné la lutte ni parti à la retraite. Mieux, l'ex-tombeur de Zoss soutient qu'il veut tendre la perche aux jeunes et affronter sa catégorie comme Papa Sow (qui a annoncé sa retraite après son revers contre Siteu) et Zoss himself, qui avait quitté avant de revenir et de concéder une défaite humiliante.