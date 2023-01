Lutte: Bombardier, très relaxe parle de son combat contre Tapha Tine et celui perdu par Balla Gaye 2 Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 15:58 | | 0 commentaire(s)| Bombardier parle de son combat de lutte contre Tapha Tine, prévu au mois de février prochain. Il indique que son adverse qui promet de le corriger ne dit que son opinon. Parlant du combat Balla Gaye 2 et Boy Niang, il reconnaît que c’est la lutte qui est ainsi faite. Le lutteur de Guédiawaye a fait sa préparation comme il se doit. Mais, Dieu a fait qu’il a perdu le combat. Mais, il précise qu’il est en train de bien préparer son combat. Et, il reste serein comme à ses habitudes.



