Lutte: Remaniement au CNG avec des membres hétérogénes

Aprés 27 ans de service,le président Alioune Sarr céde le trône du Comité national de la gestion (CNG ) de la lutte à Ibrahima Séne pour un mandat de 2 ans.Celui ci était jusque-là à la présidence du comité régional de gestion de la lutte (Crg) de Kaolack. Ce fut un grand moment d’émotion ,de […] Aprés 27 ans de service,le président Alioune Sarr céde le trône du Comité national de la gestion (CNG ) de la lutte à Ibrahima Séne pour un mandat de 2 ans.Celui ci était jusque-là à la présidence du comité régional de gestion de la lutte (Crg) de Kaolack. Ce fut un grand moment d’émotion ,de reconnaissane et encore de remerciement.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du ministére des Sports et présidé par le ministre tutel ce jeudi avec la présence de nombreuses personnalités de la lutte senégalaise à l’instar des promoteurs,communicateurs traditionnels,annciennes gloires. Bref tous les acteurs de la lutte.

LE Dr Sarr a tenu à remercier toutes les personnes avec qui il a accompli cette mission. il a été remercié par Matar Ba

Par ailleurs, le nouveau bureau du CNG connait un grand changement.En fait, desormais tous les acteurs de la lutte sont impliqués à la gestion de ce comité. Ibrahima Séne président du Cng Maïssa Ndiaye Premier vice-président, chargé de la lutte avec frappe Hyacinthe Ndiaye (Manga 2), 2e vice-président, chargé de la lutte sans frappe Isabelle Sambou, 3e vice-présidente, chargée de la lutte olympique Abdou Aziz Gueye, 4e vice-président, chargé des finances Issa Ndiaye, 5e vice-président, assisté de Ndeye Ndiaye Tyson, et de Babacar Noël Ndoye, cellule marketing et Communication Abdoulaye Fall, trésorier général Alioune Diouf, trésorier adjoint Ndiambé Diop, directeur administratif Maguette Sow, directeur administratif adjoint Adama Bopp, assisté de Abdou Lahat Ndiaye, Porte-parole du CNG Dr Thierno Abass Kâ, président commission médicale Babacar Thioune, Commission d’organisation Khalifa Sow, Commission technique Commission centrale des arbitres, à pourvoir… Souleymane B. Diop, Commission de règlement et discipline Me Cheikh Amadou Ndiaye, Commission juridique Moustapha Gueye, Commission des sages Conseillers membres du bureau Salif Mbengue dit Gaston Mbengue Pape Abdou Fall Mamadou Sœur Séne Ousmane Ndiaye Yakhya Diop Yekini Babacar Seck Abdou Aziz Mbaye Moussa N’Dour Abdou Cogna Ndoye Doudou Diagne Diecko Amadou Mbaye Mademba Gningue



