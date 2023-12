Lutte contre l'émigration illégale des jeunes Sénégalais : Le CNJS invite l’Etat à simplifier les procédures d'obtention de visas et de passeports Rédigé par leral.net le Mardi 19 Décembre 2023 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| En cette Journée internationale des Migrants, la jeunesse sénégalaise demeure préoccupée par les défis liés aux visas et passeports. Obtenir ces documents administratifs au Sénégal, relève souvent d'une véritable épreuve. Cette situation pousse parfois des jeunes à prendre le risque de traverser la mer à la recherche de meilleures opportunités, un constat dénoncé par Khadim Diop, président du Conseil national de la Jeunesse du Sénégal (CNJS). Il en appelle au gouvernement sénégalais, pour simplifier les démarches administratives des jeunes, afin de contrer le phénomène alarmant de l'émigration clandestine. M. Diop s'est exprimé, ce lundi, lors d'un atelier visant à partager les résultats d'un audit social des programmes et politiques publiques de jeunesse. Cette initiative était menée par le Conseil national de la Jeunesse du Sénégal (CNJS), dans le cadre des activités du secteur Jeunesse, Emploi et Migration. Ce projet s'inscrit dans la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Société Civile (PASC), soutenu par le Gouvernement du Sénégal et financé par l’Union européenne.



