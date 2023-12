Lutte contre l'insalubrité: Une unité de prétraitement des déchets plastiques implantée à Touba

L’institut mondial de la croissance verte, en collaboration avec le ministère de l'environnement de Luxembourg et la SONAGED a implanté une unité de prétraitement des déchets plastiques à Touba. Cette unité va non seulement, contribuer à la lutte contre l'insalubrité et surtout, créer des emplois dans la ville sainte de Touba.