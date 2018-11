Lutte contre la défécation à l'air libre: Ndramé Escale, un exemple à Nioro du Rip

La Journée mondiale des toilettes, édition 2018 a été célébrée le 19 novembre dernier en présence des services du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cette année, l’accent a été mis sur la défécation à l'air libre. Le choix de Ndramé Escale n‘est pas fortuit. Et pour cause, la localité est considérée comme un bon élève de l'assainissement malgré un taux élevé en défécation en air libre dans le département (Nioro du Rip), qui se chiffre à 42,3 % contre 22% au niveau national.



