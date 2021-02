Lutte contre la pauvreté : l’Union européenne n’a pas tenu ses promesses, constate un expert de l’ONU

« L’Union européenne doit avoir l’audace de repenser sa gouvernance socio-économique si elle veut tenir ses engagements en matière d’éradication de la pauvreté », a déclaré le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, Olivier De Schutter.



« Bien que l’UE ait progressé ces dernières années sur la voie de l’éradication de la pauvreté, elle a échoué à tenir ses promesses », a constaté M. De Schutter qui a conclu sa visite officielle des institutions européennes ce vendredi.



Selon le Rapporteur spécial, l’engagement de la Commission européenne de sortir 20 millions de personnes de la pauvreté pour 2020 a été largement manqué, et cela alors que l’UE a connu une croissance économique et une augmentation de l’emploi constantes jusqu’il y a peu. « La raison de cet échec est que les bénéfices n’ont pas été distribués de manière équitable. C'est une défaite pour les droits sociaux », a-t-il déploré.



Une personne sur cinq dans l’UE, soit 21,1% de la population, était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2019 : cela représente 92,4 millions de personnes. Au total, 19,4 millions d'enfants, soit 23,1%, vivent dans la pauvreté dans les pays de l’union et 20,4 millions de travailleurs sont menacés de pauvreté.



Les femmes sont représentées de manière disproportionnée parmi les personnes en pauvreté. 85% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et 40,3% d'entre elles risquent de se retrouver en situation de pauvreté.



La crise déclenchée par la Covid-19 a affecté de nombreuses personnes en Europe qui n'avaient jamais connu la pauvreté auparavant. « J'ai parlé avec des personnes qui connaissent la faim pour la première fois de leur vie, qui sont exclues parce qu’elles n’ont pas de domicile, et qui sont maltraitées parce qu’elles sont pauvres », a déclaré l'expert indépendant de l'ONU.



Des coupes budgétaires au lieu d’investissements dans la réduction de la pauvreté



Le Rapporteur spécial estime que l'UE peut jouer un rôle important pour doper les efforts en matière de lutte contre la pauvreté dans la région, notamment par le biais des recommandations annuelles qu'elle adresse à ses États membres. « Mais au lieu de donner la priorité aux investissements dans les soins de santé, l'éducation et la protection sociale, ces recommandations ont souvent imposé des coupes budgétaires au nom de la réduction des coûts », a relevé M. De Schutter. « Depuis 2009, les États membres n'ont cessé de réduire leurs investissements dans ces domaines essentiels à la réduction de la pauvreté », a-t-il noté.



Fin 2019, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le Pacte vert pour l’Europe comme la nouvelle stratégie de croissance de l’UE. Pour l’expert onusien, la lutte contre la pauvreté est la pièce manquante du Pacte vert. « Ce dernier est censé combiner les objectifs environnementaux et sociaux, mais tant que ces bonnes intentions ne se traduiront pas par des actes, des millions de personnes continueront de lutter pour un niveau de vie décent dans une société qui les exclut », a-t-il prévenu.



La concurrence entre Etats membres aboutit à un détricotage des droits sociaux



Olivier De Schutter a également souligné que l'incapacité de l'UE à mettre fin à la concurrence entre les États membres dans les domaines de la fiscalité et de la protection des travailleurs, ce qui nuit aux efforts de lutte contre la pauvreté.



« Les États membres se mènent une concurrence dommageable. Ils réduisent les impôts, les salaires et les mesures de protection des travailleurs en espérant attirer les investisseurs et améliorer leur compétitivité externe », a-t-il déploré. « Mais détricoter les droits sociaux ne viole pas seulement les obligations internationales, cela porte également atteinte aux entreprises, aux travailleurs et aux travailleuses, ainsi qu’aux caisses publiques », a-t-il souligné.



Entre 160 et 190 milliards d'euros sont perdus chaque année en raison de la concurrence fiscale. « Au bout du compte, la charge fiscale est transférée des grandes entreprises et des particuliers fortunés vers les travailleurs et travailleuses et les consommateurs », a-t-il expliqué.



L'Europe doit avoir une stratégie audacieuse de lutte contre la pauvreté



Du 25 novembre au 28 janvier, l’expert de l’ONU a rencontré diverses institutions européennes, dont la Commission européenne, le Conseil de l’UE, le Parlement européen, l’Autorité européenne du travail, le Comité économique et social européen, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d’investissement, ainsi que des représentants des autorités nationales ou locales d'Espagne, de France, d’Italie et de Roumanie.



Il a également rencontré de nombreuses organisations de la société civile représentant des personnes en pauvreté, des jeunes et des personnes âgées, des communautés roms, des migrants, des enfants, des personnes en situation de handicap, ainsi que des travailleurs sociaux et des syndicats.



« Je suis impressionné par le dévouement des personnalités que j'ai rencontrées », a déclaré Olivier De Schutter. « Mais la bonne volonté ne suffit pas. Si l'Europe veut montrer la voie vers des sociétés inclusives, il lui faut une stratégie audacieuse de lutte contre la pauvreté à l'échelle de l'UE par laquelle elle s'engage à réduire la pauvreté de 50% au sein de tous les États membres d'ici 2030 », a-t-il précisé.



Pour le Rapporteur spécial, « la crise actuelle est l'occasion pour l'Europe de se réinventer en plaçant la justice sociale au cœur de ses priorités ». La présentation du plan d'action pour la mise en œuvre du Socle européen des droits sociaux, qui devrait inclure le programme de Garantie enfant et une proposition pour un revenu minimum adéquat généralisé dans toute l'UE est une opportunité à ne pas manquer, estime-t-il.



Le rapport final de la visite de l’expert sera présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève en juin 2021. (ONU Info)



