Lutte contre la pêche illégale : Le Premier ministre annonce le renforcement des moyens
Vendredi 3 Novembre 2023

Le Premier ministre, Amadou Ba annonce le renforcement des moyens de la marine nationale, pour lutter plus efficacement, contre la pêche illégale et le piratage maritime. En tournée économique, dans la région de Thiès, le Chef du Gouvernement, Amadou Ba s'est réjoui des bonnes performances du secteur de la pêche, avec 92 tonnes produits et un chiffre d'affaires estimé à 72 milliards. Pour davantage outiller les acteurs, il sera mis à leur disposition des camions frigorifiques et les chambres froides seront augmentées, annonce Amadou Ba qui s'exprimait à Mbour. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/lutte-contre-la-peche-illegale...

