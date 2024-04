Lutte contre les crimes financiers: L'ONRAC et le CFJ unissent leurs efforts Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 23:01 | | 0 commentaire(s)| L’Office national de recouvrement des avoirs criminels (ONRAC) et le Centre de formation judiciaire (CFJ) ont signé une convention de partenariat, jeudi, à Dakar, pour dérouler ensemble des programmes de formation et renforcer les compétences des magistrats et des autres acteurs du monde judiciaire en matière de lutte contre la “criminalité économique et financière".



