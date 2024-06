Lutte contre les trafics transfrontaliers : Jean Baptiste Tine, Ministre de l'Intérieur, a présidé la cérémonie de lancement du programme opérationnel

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2024 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Ce jeudi, le général Jean Baptiste Tine, Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et l'Ambassadeur de l'Union européenne, M. Jean Marc Pisani, ont présidé la cérémonie de lancement du programme opérationnel conjoint II, à Dakar. L'événement a réuni les hauts représentants des forces de défense et de sécurité. Ce projet, financé par l'Union européenne sur une durée de trois ans, vise à lutter contre les trafics transfrontaliers.