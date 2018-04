M.Kandji louait un enfant de 3 ans à 2000 FCfa par jour

Les meurtres et rapts d’enfants qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive, ont incité les populations à redoubler de vigilance. C’est ainsi que le comportement de M. Kandji, 30 ans, qui mendiait au rond-point de la Rts, avec un enfant de 3 ans à ses côtés, a éveillé la curiosité. Des éléments de la brigade des Mineurs, une autre entité de la Sûreté urbaine, ont poussé les investigations et posé un certain nombre de questions à M. Kandji. Les enquêteurs ont découvert qu’il n’était pas le père biologique du garçon mais louait le petit garçon à sa grand-mère pour 2000 FCfa par jour. Il remettait cette somme chaque soir, quand il ramenait l’enfant à sa tutrice.



La grand-mère, O. Ndiaye, 55 ans, domiciliée à Tivaouane Peulh où habite l’enfant, a soutenu sans convaincre, ignorer les agissements de M. Kandji. Depuis la tendre enfance du garçon, elle le remettait à ce dernier à chaque matin. Il est orphelin de père et sa mère s’est remariée. M. Kandji et O. Ndiaye ont été déférés devant le Procureur pour « traite de personne et exploitation de la mendicité ».











L’As