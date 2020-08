"‪Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l’avons fermement condamné. ‬Il nous faut agir avec responsabilité et célérité afin d’éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique", écrit Macky Sall, qui participait à un sommet virtuel de la Cedeao, sur sa page facebook.

Source : https://www.dakarposte.com/MALI-Macky-Sall-se-pron...