MBACKÉROUHOU / Daouda Mbacké Rouhou jure, la main sur le cœur, n'avoir jamais entretenu des relations sexuelles avec la fille de 15 ans....

Daouda Bâ, plus connu sous le nom religieux de Daouda Mbacké Rouhou, fils du " prophète autoproclammé " mort et enterré dans sa cité, va passer l'une de ses premières nuits en prison. Le guide spirituel de Mbackérouhou est, comme relaté il ya quelques heures par Dakaractu, entre les mains des gendarmes de Kolda qui l'ont alpagué ce jeudi aux environs de 15 heures.



Les sources de Dakaractu nous confient que l'homme n'aura opposé aucune résistance face à un impressionnant convoi de pandores qui était venu le cueillir. Les enquêteurs étaient informés par les parents d'une fille qui habitent Saré Daouda que leur enfant était détournée par le marabout, fils du "prophète." Le détournement a duré plus de 02 ans. Autrement dit, c'est depuis l'âge de 12 ans que la fille est entre les griffes de son bourreau.



DEVANT LES GENDARMES



Arrêté pour détournement de mineure, Dakaractu révèle que Daouda Mbacké Rouhou ne se privera pas, la main sur le cœur, de faire une précision de taille. Il atteste n'avoir jamais eu des rapports sexuels avec la fille. Mieux, il projetait même de la marier pour se conformer aux exigences de sa religion avant de consommer le mariage.



A-t-il dit la vérité sur ce chapitre ? Mystère et boule de gomme pour le moment. Mais les enquêteurs se feront très vite une religion sur ce pan de l'affaire.



LESSIVAGE DE CERVEAU ?



El Hassan Bâ puis Daouda Bâ auront réussi un lessivage de cerveau absolument bien fait. Selon les informations de Dakaractu, pandores se seront d'ailleurs très rapidement aperçus lorsqu'ils ont tenté d'interroger les populations. Ces dernières vouent un attachement exceptionnel à leur guide spirituel.



Pour ce qui concerne la fille "kidnappée", ce lavage de cerveau est davantage impressionnant. Un de ses proches que nous avons joint au téléphone confie que celle-ci a toujours refusé de se libérer des griffes et devenait chaque jour davantage agressive vis-à-vis de ses parents. "Elle est méconnaissable, carrément métamorphosée", nous lance-t-il au bout du fil.



