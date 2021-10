MMA : Bombardier mis KO par Mariusz Pudzianowski en quelques secondes (photos)

Le combat entre Bombardier et Mariusz Pudzianowski n’aura durant que le temps d’un clignement d’œil. Le lutteur sénégalais a perdu par KO. Un coup du droit et voici près de 200 kilos de muscle tombés raid. Bombardier a, dès l’entame du combat, voulu harceler son adversaire. En lançant un gauche-droite, il ne s’attend pas à voir Mariusz Pudzianowski riposter.



Ce que son adversaire fait avec merveille puis que d’abord, il lui lance un coup du gauche avant d’enchaîner rapidement avec une frappe du droit. Fatal, ce coup envoie Bombardier au sol. Le lutteur de Mbour avait sa garde baissée. Il tombe donc après quelques petites secondes. Il faut le dire, Mariusz Pudzianowski était plus habitué aux combats de haut niveau. Avec cette victoire, il signe notamment son 11e KO dans la discipline.

Source : https://www.exclusif.net/MMA-Bombardier-mis-KO-par...