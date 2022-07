MPEM : 110 jeunes en stage d'un an renouvelable dans le secteur de la Pêche et l'Aquaculture Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juillet 2022 à 16:23 | | 0 commentaire(s)| Le programme de formation pour les jeunes dans le secteur de la pêche a été lancé ce mardi par le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye. 110 jeunes vont bénéficier d’un stage d’un an renouvelable dans le secteur de la pêche et aquaculture. Ce programme s’inscrit dans la vision du président de la République, Macky Sall.



