MSAS et Pasteur : Mise en place d'un algorithme décisionnel pour l'efficacité des personnels de santé Rédigé par leral.net le Mardi 26 Juillet 2022 à 16:23 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du projet de recherche clinique FIND-CDSA, le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Dakar, a mis en place l’algorithme décisionnel pour appuyer les personnels de santé à être plus efficaces dans la prise de décision et dans le traitement des patients. Selon Dr. Boly Diop, chef de Division Surveillance et Riposte Vaccinale au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, "l’étude du projet FIND s’est déroulée au niveau des sites sentinelles de Mbour Toucouleur (DS Mbour), de Ndiaye-Ndiaye (Fatick DS), de Pont (DS Tambacounda) et de Dalaba (DS Kédougou).

Ces acteurs se sont réunis ce mardi, dans un hôtel de la place, pour restituer les résultats."



Accueil Envoyer à un ami Partager