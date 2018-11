Macky Sall: "Les pressions, d’où qu’elle viennent, me laissent de marbre"

Après Tivaouane, le président de la République Macky Sall a pris le chemin à Ndiassane, quelques jours après s’y être rendu pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Cheikh Bouh Mohamed Kounta.



Le chef de l’Etat effectuait son ziar en prélude à la célébration du Mawlid (Gamou). Il a inauguré une résidence qui abrite des appartements du Khalife, des appartements pour l’hébergement hôtes de ce dernier et la presse, d’un studio de radio et de télé entre autres.



Pour un montant de 1,2 milliard, elle a été bâtie dans le cadre de la modernisation des Cités religieuses. Le chef de l’Etat a réitéré son engagement de doter tous les foyers religieux du Sénégal, d’infrastructures modernes du genre. Toutefois, renseigne L’Observateur qui rapporte ses propos, il a fait remarquer qu’ « aucune pression » ne peut s’exercer sur lui, surtout qu’il « entend souvent certaines communautés protester » pour dire qu’il a réalisé telle infrastructure dans telle localité et laissé en rade les leurs.





Le Président Macky Sall est attendu dimanche prochain à Médina Baye.

