Macky Sall à l'hôpital de Tivaouane : "J'ai vraiment le cœur meurtri" Rédigé par leral.net le Samedi 28 Mai 2022 à 01:19

Comme annoncé, le chef de l'État, Macky Sall, s'est rendu, ce vendredi, à Tivaouane où 11 bébés ont péri, mercredi soir, dans un incendie survenu à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Dabakh. Après avoir rencontré le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, et constaté de visu la salle de pédiatrie ayant subi le sinistre, le président de la République déclare : "C'est très douloureux et la Nation tout entière a partagé cette douleur." "J'ai déjà ordonné une mission d'enquête au niveau de la structure, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le procureur de la République a ouvert une enquête criminelle confiée à la Dic. Je dirai, plus jamais ça", a-t-il ajouté lors d'un point de presse retransmis en direct sur la Rts. Macky Sall est d'avis que "perdre la vie au tout début de la vie est horrible. J'ai vraiment le cœur meurtri". Selon lui, après avoir visité la salle, "on se rend compte de la puissance du feu dans le bâtiment". Ainsi, il dit penser particulièrement aux familles et aux mamans qui ont porté ces malheureux bébés durant des mois. Aux familles des victimes, Macky Sall déclare qu'elles ne seront pas seules. Parce que, rassure-t-il, "l'État restera à leurs côtés". Il a, par ailleurs, informé que son gouvernement s'est engagé à construire de nouveaux hôpitaux. "Et pour Tivaouane, j'avais convoqué une rencontre pour le lundi 30 pour un nouvel hôpital de niveau 3 et celui de Le Dantec. Malheureusement, il y a eu cet accident, entre-temps", a fait savoir le président de la République





