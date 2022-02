Macky Sall a reçu Alpha Blondy, Faly IPUPA , Youssou Ndour, Asalfo Wasis Diop et Baaba Maal. Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 20:01 | | 0 commentaire(s)| Le Président Macky Sall, président en exercice de l'Union Africaine à invité aujourd'hui les élites culturelles africaines à un banquet au Palais de la République.

Il s'agit entre autres d'Alpha Blondy, de Faly IPUPA Youssou Ndour Asalfo Wasis Diop et Baaba Maal.

L'idée est de recueillir leurs préoccupations pour les porter au niveau de l'Union Africaine.

Ces sommités de la culture africaine ont par ailleurs salué le leadership et la vision du Président Macky Sall qui s'est fait l'avocat des artistes du continent à travers ce premier contact.





