Macky Sall danse et défie l’opposition : « Dafa menani combat bi diekhna avant mouy commencer »

Tout en dansant, Macky Sall est monté sur ses grands chevaux pour ne pas dire sur le cheval marron de l’Alliance pour la République pour défier l’opposition lors de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky Sall au Centre International Abdou Diouf (CIAD) à Diamniadio.



« Dafa menani combat bi diekhna avant mouy commencer », a lancé Macky Sall, sur des pas de danse, lors de son allocution sous des applaudissements de la coalition Benno Bok Yaakaar.



D'ailleurs, présente à la Direction Générale des Elections, ce lundi, pour prendre l’ensemble des documents, liés au parrainage, tels que la fiche du parrainage (en format papier et numérique), Aminata Touré, la cordoonatrice de Benno Bok Yaakaar pour le parrainage, avait annoncé que la coalition Benno Bok Yaaakar allait se déployer dans l’unité sur l’ensemble du territoire pour expliquer le programme et les réalisations du candidat Macky Sall.

