Macky Sall érige Keur Massar en département Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020

L’hivernage de cette année a apporté plus de larme aux populations de Keur Massar qu’autant d’eau de pluie comme dans plusieurs autres localités du Sénégal. Autorités politiques et administratives ont mis les bouchées doubles pour assister les populations victimes des inondations causées par les récentes pluies. Non seulement le gouvernement a déclenché le plan d’organisation de secours rapides et a décaissé une somme de 3 milliards pour assister les sinistrés mais aussi son chef s’est déplacé ce jour, jeudi 17 septembre pour apporter son soutien aux habitants de Keur Massar. Macky Sall ne s’est pas contenté de panser les blessures présentes de la population, il pense déjà au mieux-être futur de ses concitoyens : « Mais en dehors de ses actions urgentes et immédiates, des actions très importantes seront engagées dès la fin de l’hivernage. Nous allons poursuivre et accélérer le programme décennal de lutte contre les inondations, et dans ce cadre, je puis vous affirmer d’ors et déjà que 30 milliards sont disponibles de la part de la banque mondiale. Le budget sénégalais va aussi décaisser 13 milliards qui seront affecter à l’onas pour que ces deux projets soient interconnectés ». Pluie de milliards sur Keur Massar pour mettre fin aux inondations, a annoncé le président de la République. Mais l’annonce la plus forte faite par Macky Sall est de faire désormais de Keur Massar un nouveau département aux fins de lui donner un statut administratif pouvant lui permettre de bien faire face aux inondations. Mais en attendant il a donné des orientations aux maires de prendre des précautions par rapport au lotissement des zones à risque. « Je voudrais demander aux maires en particulier sous la supervision des autorités administratives pour qu’on cesse de donner des lotissements dans des zones de cuvettes. Autrement dire, ce que nous faisons ne servira à rien. Puisque chaque fois que nous venons de régler un problème, les gens iront encore dans les marigots pour y faire des lotissements. Et donc dès qu’il y a une pluie nous aurons encore un spectre désolant des inondations ». Ces projets, s’ils se réalisent effectivement, porteront un baume aux coeurs des habitants de Keur Massar. Ils appelaient déjà les gouvernants à se pencher sur les problèmes d’inondation dans leur localité. Dans ce cadre, ils ont manifesté le samedi 05 septembre en barrant la circulation. Répondre Transférer



