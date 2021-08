Macky Sall informé de la présence du variant Delta en mai: Le DG du COUS semble confirmer Ousmane Sonko

Face à la presse vendredi, l'opposant Ousmane Sonko a accusé le président Macky Sall d'être à l'origine de la propagation du variant delta au Sénégal, étant donné qu'il avait été informé de sa présence depuis mai 2021. Le directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), Dr Alioune Badara Ly semble confirmer Sonko, même s’il n'a pas voulu entrer dans le débat politique, lors de l'émission Grand jury diffusée ce dimanche par la Rfm.



À la question du journaliste de savoir si ce que Sonko a dit est le cas ou pas, Dr Ly de répondre : « Je ne peux pas entrer dans ça. Dans tous les cas, ce que je sais est que le président de la République, comme on le dit est l'homme le plus informé. Maintenant ce que dit M. Sonko n'engage que lui. Je ne suis pas dans les secrets de la Présidence pour savoir est-ce qu'il a été alerté. Ce qui est sûr, c'est que le variant delta est arrivé à un moment où l'épidémie avait commencé à décliner ».



Dr Ly a affirmé que le Sénégal a enregistré la présence du variant delta vers la mi-mai, vers le 17 mai plus précisément. "Cette période, explique-t-il à coïncider au moment où la courbe était en train de remonter. Personne ne pouvant dire qu'on allait arriver à ce scénario-là. On ne pouvait pas le savoir. Mais au début, c'était deux variants. Le alpha et le delta qui a pris de plus d'importance. C'est ce qui explique vraiment la situation dans laquelle on est".



Le directeur du COUS a reconnu que déjà, à la mi-mai, il savait de la dangerosité du variant delta. « on savait que le variant delta était beaucoup plus transmissible. Vous avez vu la situation que le variant delta a créée en Inde. Il est connu que ce virus est beaucoup plus transmissible que la souche originelle ...»

