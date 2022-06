Macky Sall "j'irai également à Kiev. C'est important pour contribuer au retour de la paix" Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'Etat sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a dit samedi à Accra son intention de se rendre en Ukraine après avoir été reçu vendredi en Russie par son homologue Vladimir Poutine.

"Oui (...) j'irai également à Kiev. C'est important pour contribuer au retour de la paix", a dit M. Sall à des journalistes en arrivant à un sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).

M. Sall n'a pas donné plus de précisions.

M. Sall a été reçu par M. Poutine vendredi à Sotchi (sud de la Russie). Il lui a demandé au nom des pays africains "de prendre conscience que nos pays (...) sont des victimes de cette crise au plan économique".

Il a invoqué le blocage des céréales, les pays africains étant fortement dépendants des exportations de Russie et d'Ukraine, ainsi que la pénurie d'engrais. Il a fait valoir que les sanctions occidentales contre la Russie aggravaient les effets de la crise pour les pays africains, et a appelé à ce que le secteur alimentaire soit tenu à l'écart des représailles.

Il a dit plus tard être sorti "rassuré" de ses entretiens avec M. Poutine.

En annonçant la visite de M. Sall en Russie, la présidence sénégalaise avait évoqué une visioconférence au cours de laquelle Volodymyr Zelensky s’adresserait à l'Union africaine à une date à convenir, plutôt qu'une visite.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Macky-Sall-j-irai-egalem...

Accueil Envoyer à un ami Partager