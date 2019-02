Macky Sall promet la construction d'un aéroport international à Ourossogui

La région de Matam va se doter d'un aéroport international. L'annonce est de Macky Sall lors de son meeting de campagne pour l'élection présidentielle du 24 février prochain à Matam. Et c’est le département d’Ourossogui qui abritera cette infrastructure. " Matam aura un aéroport international qui sera à Ourossogui. Avec Air Sénégal pourra à partir de 2020 faire des voyages quotidien comme c’est le cas aujourd’hui pour Ziguinchor", a annoncé le candidat de la coalition Benno bokk yaakaar, ce mercredi, sous les ovations des populations du Fouta venues en grande pompe.



Dans le même registre, le Président sortant affirmer que la région de Matam a longtemps été oubliée par les régimes précédents.



Par ailleurs, le candidat à sa propre succession a salué l'entente qui règne entre les leaders dans la région Matam qui le motive. Avant de souligner "qu'en politique il ne manque pas des divergences mais il faut toujours savoir les surmonter pour que au soir du 24 février, nous puissions gagner dès le premier tour".



Il demande d'ailleurs aux autres régions de copier le modèle de l’entente et de l’unité des leaders de la région de Matam.



Ne lésinant pas sur les moyens pour une grande mobilisation, le maire des Agnams Farba Ngom a été facilité par Macky Sall autant que les autres responsables de cette localité. Ces derniers ont promis au candidat Macky Sall une élection à Matam à hauteur de 96% dans la région de Matam. "Matam est un titre foncier politique de Macky Sall", lancent Farba Ngom et Cie.



Avant de terminer son speech Macky Sall a taclé l'opposition qui ne trouve selon lui rien à critiquer sur son bilan et qui crie sur tous les toits pour dénoncer une justice qui n'est pas indépendante. «Dire que la justice n'est pas indépendante ‘’wakhou Lou daanou thi charrette leu’’ », tonne le candidat sortant, Macky Sall.



Le patron de Benno bokk yaakaar a également profité lors de son discours pour présenter ces condoléances à la famille des victimes de l’accident à l’Amitié qui a couté la vie de 7 personnes d’une même famille. De la même manière, le président sortant a aussi présenté ses condoléances au militant de Fatou Sy de Thilonne décédé suis à un accident de la circulation en se rendant au meeting de Matam.