"Macky Sall, sur les traces d’un leader" : Un hommage à l’endurance et à la ténacité de Souleymane Ly Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2024 à 20:18 commentaire(s)| Ce livre retrace le parcours de Macky Sall, un leader qui navigue dans les complexités du pouvoir politique, où l’engagement envers le service public affronte les dures réalités politiques. Il offre un regard intime, non seulement sur la vie d’un homme, mais également sur l’évolution d’un peuple sénégalais désireux de forger son propre destin.

À travers l’expérience de Macky Sall, le lecteur est invité à découvrir un Sénégal vibrant et diversifié, riche de culture et de traditions, mais résolument tourné vers l’avenir. Le livre célèbre le rêve de Macky Sall pour un Sénégal où chaque individu, indépendamment de son origine, a la possibilité de réaliser son potentiel et de contribuer à la prospérité nationale.



C’est un hommage à l’endurance et à la ténacité face aux épreuves, illustrant la vision d’un homme pour son pays et son peuple.



Souleymane Ly est un spécialiste en communication, Chevalier de l’ordre national du lion, Directeur général du Groupe Impact Communication. Il est le conseiller privilégié de beaucoup de personnalités politiques au Sénégal et dans la sous-région, après avoir longtemps travaillé dans le système des Nations-Unies.



