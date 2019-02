Madické Niang : « Etre en collusion avec Macky Sall, ce serait trahir la bénédiction de Serigne Mountakha »

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019

Madické Niang, le candidat de la coalition "Madické 2019" persiste et signe qu’il n’y a aucune collusion entre sa candidature et Macky Sall, le candidat de la coalition Benno Bok Yaakaar.





« J'ai fait ce que j'avais à faire avec Me Wade. J'ai démontré que ma candidature était alternative et qu'elle n'est nullement téléguidée par le président Macky Sall. Je ne vais jamais verser dans une telle attitude. Dire que je suis en collusion avec Macky Sall, ce serait trahir la bénédiction de Serigne Mountakha", a assuré Madické Niang à Mbacké Kajoor.



Et Madické Niang de se réjouir de l’engouement suscité par sa candidature. "Il y a une affluence autour de ma personne. C'est pourquoi je suis confiant que je serai président. Beaucoup de gens se sont engagés à me soutenir et je vais donner des noms prochainement", a déclaré le candidat de la coalition "Madické 2019"...



Lundi, après avoir été reçu par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Madické Niang, le candidat de la Coalition Madické 2019 est en route pour Bakel, ce mardi 5 février.



