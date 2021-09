Magal de Touba: La Gendarmerie a mobilisé 1710 éléments, 115 véhicules, 75 motos, six drones... Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 22:10 | | 0 commentaire(s)| La Gendarmerie a mis les petits plats dans les grands lors du Magal de Touba, édition 2021. Dirigeant les opérations, le Colonel Cheikh Sarr de la Légion Ouest assure que la Gendarmerie a mobilisé 1710 agents, 115 véhicules, 75 motos et six (6) drones.



