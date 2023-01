Maguette Niang, Directeur du Budget: « Le budget de l’année 2022 a été exécuté avec un taux d’engagement de 95,7% »

Le Directeur du Budget, Maguette Niang a, lors d’un atelier de partage, tenu ce mardi, avec les principaux acteurs, impliqués sous la présence du Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, soutenu que le budget de l’année 2022 a été exécuté avec un taux d’engagement de 95,7% . Et, pour l’année 2023, une émission de 88 000 bons a été faite avec 97,85% de prise en charge. Alors que, rappelle-t-il, le budget de cette année est à 6 411,5 milliards de FCfa qui s’attachera à la mise en place des conditions pour la souveraineté alimentaire, au renforcement des infrastructures de désenclavement et, à l’amélioration de la mobilité.