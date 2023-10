Maguette Sène: "Si Benno a la majorité à l'Assemblée nationale, Malicounda a d'une part participé à cela et ils n'ont pas de député" Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2023 à 13:25 | | 0 commentaire(s)| Si Benno Bokk Yakaar a la majorité à l'Assemblée nationale, Malicounda a d'une part participé à cela et ils n'ont pas de député, ce sont les propos de Maguette Sène. Il était l'invité de votre matinale. Selon lui, en plus de créer de la frustration, cela va avoir un impact sur l'élection présidentielle de 2024. Mais néanmoins, Amadou Bâ va gagner à Malicounda.



