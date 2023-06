Maimouna Bousso: « Les ministres de l’Intérieur, des Forces armées et de la Justice sont les vrais cocktails Molotov» Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 02:28 | | 0 commentaire(s)| Maimouna Bousso, membre de la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a considéré que les ministres de l’Intérieur, des Forces armées et de la Justice «sont les vrais cocktails Molotov». D’après elle, beaucoup de jeunes jeunes sont dans les prisons sous prétexte qu’ils fabriquaient ou utilisaient ces armes incendiaires. Mais, ces trois ministres sont pires que tout danger que leur utilisation peut causer. Ils ont explosé le Sénégal en manipulant la justice, les forces de défense et de sécurité et des allégations qui ont conduit le pays au chaos. Ainsi, elle souligne que toutes les sorties du gouvernement a eu à faire à travers ses démembrements ont été démantelées et mises à nu. Maimouna Bousso se demande ce que ces nervis font avec les forces de défense et de sécurité.



Accueil Envoyer à un ami Partager