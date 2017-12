Maïmouna Bousso victime d'une crise cardiaque, Me El Hadji Diouf confirme

Maïmouna Bousso vit difficilement le verdict rendu contre elle dans l'affaire de "sa résidence aux Almadies" face à Mamadou Moustapha Tall. La dame a piqué une crise cardiaque hier nuit et a été admise dans une clinique de la place pour une prise en charge. "Sa vie est menacée. Son cœur ne peut plus supporter ce qui s'est passé. Elle a piqué une crise cardiaque. Elle a été évacuée d'urgence à l'hôpital de Grand-Yoff, on nous a dit qu'il n'y avait pas de place. On l'a emmenée dans cette clinique où elle est actuellement hospitalisée", a renseigné son avocat Me El Hadji Diouf.